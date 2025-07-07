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أخبار مصر

هل تتأثر ماكينات صرف الخبز المدعم بسبب حريق سنترال رمسيس؟ شعبة المخابز تجيب

المخابز البلدية
المخابز البلدية
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وجه خالد صبري، عضو شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، تنبيهًا عاجلًا لأصحاب المخابز على مستوى الجمهورية بضرورة التأكد من جاهزية ماكينات صرف الخبز المدعم، عقب الحريق  الذي اندلع اليوم بمقر سنترال رمسيس، وما يترتب عليه من تأثر في خدمات الاتصالات ببعض المناطق.

وقال صبري، في تصريحات لـ “فيتو”: إن الحريق قد ينعكس على كفاءة عمل الشبكة التي ترتبط بها ماكينات صرف الخبز، وخاصة شبكتي اتصالات وأورانج داعيًا أصحاب المخابز إلى الدخول فورًا على النظام عبر الماكينة واختبار تشغيلها، لضمان عملها بشكل طبيعي غدًا دون أي تعطيل، وفي حالة العطل يتم الاستعانة بخطوط اتصالات جديدة. 

وأوضح أن ظهور رسالة على شاشة الماكينة تفيد بأن “أنت الآن خارج مواعيد العمل الرسمية” يعد مؤشرًا على أن الجهاز يعمل بكفاءة وجاهز لصرف الخبز في اليوم التالي، أما إذا ظهرت رسالة “مسلسل 101”، فهذا يعني أن الماكينة معطلة وتتطلب تدخلًا فنيًا عاجلًا.

 

وأكد عضو الشعبة أهمية سرعة التواصل مع الشركة المسئولة عن الصيانة أو الدعم الفني حال رصد أي عطل، لتفادي أي ارتباك أو تأخير في صرف الخبز للمواطنين مع بداية ساعات العمل الرسمية صباح الغد.

 

وأشار إلى  ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتحقق من كفاءة الأجهزة، حفاظًا على انتظام عمل منظومة الخبز المدعوم وخدمة المواطنين.

 

حريق سنترال رمسيس

شهدت منطقة وسط القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حريقًا ضخمًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، أحد أهم المنشآت التابعة لقطاع الاتصالات،  ولازالت قوات الحماية المدنية تكافح النيران حتى الآن وأسفر ذلك عن حالة استنفار أمني واسع، وتحركات عاجلة من قبل أجهزة الدولة للسيطرة على الموقف وحماية الأرواح والممتلكات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، يُفيد بأن هناك تصاعدا كثيفا للأدخنة من الطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس، الكائن في شارع رمسيس بمنطقة الأزبكية. وعلى الفور، تم الدفع بوحدات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإنقاذ.

 دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ  10 سيارات إطفاء مزودة بخزانات مياه استراتيجية، إضافة إلى سُلّم هيدروليكي لاقتحام الأدوار العليا.

 وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن إخلاء المبنى بالكامل، وإنقاذ عدد من الموظفين الذين حاصرتهم النيران واحتجزتهم  داخل المكاتب، دون تسجيل وفيات حتى لحظة إعداد التقرير.

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