أخبار مصر

وزير التعليم يلتقي السفير الإيطالي قبيل انتهاء فترة عمله بالقاهرة

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في مصر.

وزير التربية والتعليم يلتقي السفير الإيطالي قبيل انتهاء فترة عمله بالقاهرة.. ويشيد بالتعاون المثمر في مجال التعليم الفني

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن خالص تقديره للسفير الإيطالي لما بذله من جهود مخلصة خلال فترة عمله، أسهمت في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات التعليم، لا سيما التعليم الفني والتدريب المهني، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتقدمة بالشراكة مع الجانب الإيطالي، في العديد من المجالات.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرص وزارة التربية والتعليم على مواصلة التعاون البناء مع دولة إيطاليا، دعمًا لرؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الجانب الإيطالي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في تطوير التعليم القائم على التكنولوجيا والإبداع والإنتاج.

ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره لما لقيه من تعاون ودعم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال فترة عمله بالقاهرة، مشيدًا بما تحقق من إنجازات مشتركة في قطاع التعليم الفني.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار الشراكة المصرية الإيطالية في مشروعات تطوير التعليم الفني، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات المطلوبة للمستقبل وسوق العمل المحلي والدولي.

 

 

