النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بدهس سيدة في مصر الجديدة

أمرت  نيابة مصر الجديدة بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في شارع جسر السويس بمصر الجديدة وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حادث مروري بمصر الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

مصرع سيدة دهسا في مصر الجديدة 

وأظهرت التحريات أن الفتاة كانت تعبر الشارع من مكان مخصص للعبور أثناء إغلاق إشارة المرور، قبل أن تصدمها سيارة مسرعة.
وتم تشكيل فريق بحث  لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرير محضرا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

