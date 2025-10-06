رئيس الكاف: الدوري الأفريقي جزء مهم من خطتنا ونعلن عنه قريبا

تحدث الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن بطولة الدوري الأفريقي والتي أقيمت منه نسخة واحده وحصد لقبه فريق صن داونز.

تطورات إقامة بطولة الدوري الأفريقي

أكد موتسيبي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: بخصوص الدوري الإفريقي لكرة القدم، هناك مناقشات جارية، نحن سعداء للغاية بالتقدم المحرز، لقد أُقيمت العديد من المسابقات، وخصصنا لها مبالغ طائلة.

وأضاف: نحن ندرس جدول المباريات، الدوري الإفريقي لكرة القدم جزء مهم جدا من خطتنا، وسيستمر، سنعلن عنه في الوقت المناسب، جميعنا قادة، وسنرحل لفترة قصيرة.. أريد أن أفعل شيئا مميزا، أريد أن أترك إرثًا.

تعليق موتسيبي على سحب كأس أمم أفريقيا من المغرب

وقال موتسيبي: لقد تحدثنا عن نقل البطولة من المغرب، ولكن بالنسبة لي، موقفنا واضح، فالمغرب هو الخطة أ، والمغرب هو الخطة ب، والمغرب هو الخطة ج.

وأكد رئيس الكاف: نحن على ثقة تامة، سيتعاون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويعمل مع الحكومة والشعب وجميع مواطني المغرب لاستضافة أنجح بطولة كأس أمم أفريقيا في التاريخ.

تحقيق إيرادات كبيرة في الكاف

وأتم: لقد حققنا نجاحًا باهرًا في السنوات الخمس الماضية، تضاعفت الإيرادات أربعة أضعاف، من المهم بالنسبة لي، عدم التسامح مطلقا مع الرشوة والفساد، جميع الأموال تُخصص لتطوير كرة القدم، لقد ضاعفنا ما تحصل عليه الاتحادات الأعضاء، أنفقنا 400 مليون دولار على المسابقات والاستثمار في كرة القدم للشباب.

ونريد أن ندفع للاعبين المزيد من المال ونساعد منتخباتنا الوطنية أيضًا، يجب أن تتطور كرة القدم وتنمو في أفريقيا.

