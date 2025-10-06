وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يجتمع مع قيادات شركة المجمعات الاستهلاكية بمقر الشركة

زار المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مقر شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية اليوم، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر السلع الأساسية للمواطنين.

رافقه خلال الزيارة كل من المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والدكتور عبد الله عثمان، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، والأستاذ أحمد عبد الرحيم، مدير المكتب الفني.

وتأتي الزيارة في إطار حرص مديرية التموين على متابعة منظومة العمل داخل المجمعات الاستهلاكية والتأكد من انتظام حركة التوزيع، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تم عقد اجتماع مع كل من اللواء عصام زهران، العضو المنتدب التنفيذي، واللواء محمد شعلان، العضو المنتدب التجاري، ومحمد فتحي، العضو المنتدب المالي، والعميد حسام عبد الخالق، رئيس قطاع الفروع، وذلك لمناقشة آليات تطوير الأداء داخل المجمعات الاستهلاكية، واستعراض خطط العمل والتحديات الحالية، إلى جانب التأكيد على أهمية توافر السلع الأساسية وانتظام صرفها للمواطنين.

تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الراهن لفروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية من حيث توافر السلع الغذائية والتموينية وآليات عرضها، حيث تُعد الشركة أحد المنافذ الحكومية المحورية التي تلعب دورًا استراتيجيًا في ضبط أسعار السلع بالأسواق المحلية، من خلال توفير المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في السوق الحر.

ويتم حاليًا عرض السلع الاستراتيجية داخل الفروع بأسعار مناسبة، منها:

السكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو

الزيت بسعر 52 جنيهًا لعبوة 800 مل

اللحوم البلدية الطازجة بسعر 330 جنيهًا للكيلو

البيض بسعر 154 جنيهًا للكرتونة

كما تتوافر جميع السلع التموينية التي تُصرف للمواطنين من خلال البطاقات التموينية الذكية دون أي عجز.

كذلك تم استعراض خطة تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية وفقًا لنظام "Carry On" الجديد، والذي يأتي في إطار رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث المنافذ، إلى جانب مناقشة خطط التوسع الجغرافي بإنشاء فروع جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة الانتشار وتوفير الخدمات التموينية على مستوى محافظة الإسكندرية.

