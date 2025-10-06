في ذكرى نصر أكتوبر، نهضة عمرانية وخدمية كبرى تغير وجه سيناء ومدن القناة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "سيناء.. الإنسان هو محور التنمية"، لتسليط الضوء على الطفرة التنموية والإنجازات في مختلف القطاعات في سيناء، بما ينعكس على تحسين حياة أبنائها، وذلك في ذكرى نصر أكتوبر.

وانطلاقًا من أن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، ركزت الدولة جهودها في سيناء ومدن القناة على إحداث نهضة عمرانية وتنموية شاملة من خلال مشروعات قومية تمتد إلى مختلف القطاعات الحيوية، تشمل تطوير البنية التحتية، وتعزيز خدمات الطاقة والتحول الرقمي، والارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تحسين جودة حياة أبنائها وتنمية قدراتهم، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري.

النهضة العمرانية والبنية التحتية الشاملة لأهالي سيناء ومدن القناة

وتناولت الإنفوجرافات استعراضًا للنهضة العمرانية والبنية التحتية الشاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث تم وجاري إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، إلى جانب تنفيذ نحو 58 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما ساهم في خلو سيناء ومدن القناة من العشوائيات غير الآمنة.

كما أبرزت الإنفوجرافات الجهود المبذولة في إنشاء التجمعات التنموية والبيوت البدوية، إذ تم إنشاء 22 تجمعًا سكنيًا بشمال وجنوب سيناء تضم 2230 بيتًا بدويًا، بتكلفة 19.5 مليار جنيه، ويجري إنشاء 950 بيتًا بدويًا إضافيًا ضمن المرحلة الثانية لامتداد 17 تجمعًا تنمويًا، فيما يجري تنفيذ ٤ تجمعات بدوية بإجمالي 6053 بيتًا.

وفيما يخص البنية التحتية، شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تطورًا ملحوظًا بسيناء، حيث نفذت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 163 مشروعًا لإنشاء المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي بتكلفة 40.8 مليار جنيه، وارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى ٩٦,٥٪ عام 2025، مقابل ٨٤,٤٪ عام ٢٠١٤، كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى ۷۸٪ عام 2025، مقابل ۱۷,۳٪ عام ٢٠١٤.

وبشأن القفزات التي حققتها الدولة في خدمات الطاقة والتحول الرقمي لأهالي سيناء، زاد عدد المشتركين في شبكة الكهرباء بنسبة 39.1٪، ليصل إلى 1.6 مليون مشترك في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 1.15 مليون مشترك عام 2014.

وفي مجال خدمات الطاقة، زادت الوحدات السكنية التي تم توصيل غاز طبيعي لها بنسبة 74.5٪، لتصل إلى 670 ألف وحدة سكنية في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 384 ألف وحدة سكنية في يونيو 2014، فضلًا عن زيادة أطوال الغاز الطبيعي المنفذة بنسبة 229.6٪، لتصل إلى 3345 كم في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 1015 كم في يونيو 2014، كما تم إنشاء 64 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، لتصل إلى 88 محطة في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 24 محطة في يونيو 2014.

أما فيما يتعلق بالخدمات الحكومية المميكنة المقدمة لأهالي سيناء، أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم ميكنة 18 نيابة مرور و42 وحدة مرور حتى سبتمبر 2025، وكذلك ميكنة 12 مكتب سجل تجاري حتى سبتمبر 2025.

المنظومة الصحية المتكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة

وتطرقت الإنفوجرافات إلى المنظومة الصحية المتكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، فعلى صعيد منظومة التأمين الصحي الشامل، تم إطلاق المنظومة بكل من بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، بتكلفة تجاوزت 27 مليار جنيه، حيث بلغ عدد المسجلين بالمنظومة أكثر من 2.5 مليون مواطن، وجاري إطلاق المنظومة في شمال سيناء.

واستكمالًا لما سبق، وبشأن الخدمات الصحية المقدمة منذ يناير حتى أغسطس 2025، حصل 7.6 ألف مواطن على العلاج على نفقة الدولة بتكلفة 75.3 مليون جنيه، كذلك تم الكشف على 73.5 ألف مواطن بالقوافل الطبية.

كما تم إجراء أكثر من 16 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إلى جانب تقديم 1.8 مليون خدمة ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، فضلًا عن تدشين أول وحدة متكاملة للتخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي بمحافظة جنوب سيناء.

كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على جهود الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم لأهالي سيناء ومدن القناة، فعلى صعيد التعليم قبل الجامعي، ارتفع عدد المدارس بنسبة 25.7٪، لتصل إلى 3180 مدرسة عام 2024/2025، مقارنة بـ 2530 مدرسة عام 2013/2014، كما زاد عدد الفصول بنسبة 33.7٪، لتصل إلى 27.8 ألف فصل عام 2024/2025، مقارنة بـ 20.8 ألف فصل عام 2013/2014.

أعداد الطلاب المقيدين بالمدارس

كما ارتفعت أعداد الطلاب المقيدين بالمدارس بنسبة 39.8٪، لتصل إلى 935.8 ألف طالب عام 2024/2025، مقارنة بـ 669.2 ألف طالب عام 2013/2014، ولأول مرة إنشاء 8 مدارس يابانية بسيناء ومدن القناة، إلى جانب إنشاء 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية.

وعلى مستوى التعليم الجامعي، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم إنشاء 4 جامعات حكومية بها 57 كلية بالعام الدراسي 2025/2026، وكذلك إنشاء 4 جامعات أهلية وبدء الدراسة بها، بجانب إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجار إنشاء جامعتي العريش والسويس التكنولوجيتين.

وفيما يتعلق بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لأهالي سيناء ومدن القناة، استفاد 114.7 ألف مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"، بإجمالي دعم سنوي 1.2 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 472.7 ألف مستفيد في أكتوبر 2025، بتكلفة 1.9 مليار جنيه، إلى جانب إصدار 57.2 ألف بطاقة خدمات متكاملة نشطة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى سبتمبر 2025.

كما تم تخصيص 21 مكتبًا لتأهيل ذوي الإعاقة، في حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 2 مليون مستفيد في سبتمبر 2025، وكذلك 2.4 مليون مستفيد من بطاقات الخبز في سبتمبر 2025.

