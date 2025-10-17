حُرّاس النور، مصوّرو حرب أكتوبر الذين كتبوا النصر بالضوء

التصوير الصحفي وُلد من رحم الحدث، يسابق الزمن ليحفظ للحظة وجهها الحقيقي، قبل أن تبتلعها الروايات في الحروب، يصبح المصور الصحفي شاهدًا لا يُسمع صوته، لكنه يكتب بالضوء ما تعجز الكلمات عن وصفه.

وفي مصر، كان للتصوير الصحفي مسار موازٍ لمسار التاريخ نفسه من توثيق مظاهرات 1919، إلى صور الملك فاروق وقصور الحكم، مرورًا بلحظات ثورة يوليو 1952، وصولًا إلى ذروة التحدي في حرب أكتوبر 1973 حيث أصبحت الكاميرا في يد المصور سلاحًا معنويًا لا يقل خطرًا عن البندقية في يد الجندي.

في تلك الحرب، لم يكن المصورون مجرد شهودٍ على النصر، بل كانوا صنّاعًا للذاكرة الوطنية، وثّقوا لحظة العبور، وملامح الجنود المغبرة بالتراب، ونبض الأرض وهي تستعيد أنفاسها.

كل صورة التُقطت في تلك الأيام لم تكن مجرد إطارٍ فني، بل وثيقة وجود تقول إن مصر كانت هنا، وإن أبناءها عبروا بالفعل، وتركوا خلفهم دليلًا حيًا لا يموت.

من بين هؤلاء المصورين وُلدت أسماء كتبت بأحبار الضوء فصلًا خالدًا من التاريخ:

مكرم جاد الكريم، أنطوان ألبير، إبراهيم عمر، شوقي مصطفى، وتوني فارس، رجالٌ لم يحملوا السلاح، لكنهم خاضوا معركة الحقيقة، وعدساتهم كانت جسرًا بين الموت والحياة، بين الحرب والانتصار، وبين اللحظة والخلود.

مكرم جاد الكريم.. الجندي الذي رفع الكاميرا والعلم

من مواليد محافظة قنا، ويُعد من أبرز مصوري جريدة الأهرام في جيله.

هو صاحب واحدة من أشهر الصور في تاريخ مصر الحديث:

صورة أول جندي مصري يرفع علم مصر على الضفة الشرقية لقناة السويس بعد العبور في السادس من أكتوبر 1973.

الصورة تحولت إلى أيقونة للنصر، نُشرت على الصفحات الأولى واحتُفظ بها في أرشيف القوات المسلحة ووزارة الإعلام كوثيقة رسمية للانتصار.

مكرم لم يكن مجرد مصور حرب، بل مغامر صحفي سبق أن تسلل داخل برميل نفط إلى ميناء عدن لتصوير القواعد العسكرية البريطانية، في واحدة من أكثر المغامرات جرأة في تاريخ الصحافة المصرية.

يُعد من الجيل الثاني للمصورين الصحفيين، ولقّبه زملاؤه بـ“أسطورة العدسة الشجاعة”.

أنطوان ألبير.. راهب الضوء في جبهة العبور

وُلد في 16 مايو 1930، وتوفي عام 2012، والتحق بالتصوير الصحفي منذ الخمسينيات، تم قيده بنقابة الصحفيين في 19 يوليو 1962، وكان أحد أعمدة مؤسسة الأهرام البصرية.

أنطوان ألبير كان شاهدًا على لحظات العبور الأولى، والتقط صورًا توثق التحام الجنود بالجبهة ورفعهم العلم على المواقع المحررة.

صوره كانت تنبض بالجانب الإنساني: التعب، الصبر، الفخر الصامت بعد النصر.

ينتمي إلى الجيل الثاني من مصوري الصحافة المصرية، ولقّبه زملاؤه بـ“راهب الضوء”.

إبراهيم عمر.. عين الجمهورية على المعركة

وُلد 1 يناير 1938، وتوفي 20 يناير 1995. التحق بجريدة الجمهورية وتم قيده في النقابة بتاريخ 19 يوليو 1962.

رافق القوات المصرية في سيناء أثناء العبور، وصوّر الجنود فوق جسور العبور المؤقتة وهم يندفعون نحو الضفة الشرقية.

تميزت صوره بالقوة والتركيز على التفاصيل العسكرية: الدبابات، المدافع، وجسور العبور، ما جعل أرشيفه مصدرًا بصريًا مهمًا للمؤرخين العسكريين.

يُعد من الجيل الثاني للمصورين الصحفيين، ولقّبه زملاؤه بـ“مصور الجمهورية الحديدي”.

شوقي مصطفى.. عدسة دار الهلال وصوت النصر

وُلد في 28 أكتوبر 1940 وتوفي 13 أبريل 2007، وقُيد بالنقابة في 8 مايو 1965 أثناء عمله في دار الهلال.

تميّزت عدسته بالتركيز على مشاعر الجنود والأسَر، وصوّر أسرى الحرب الإسرائيليين ومشاهد عودة الأبطال من الجبهة وهم يرفعون شارات النصر.

صورة حملت مزيجًا من الواقعية والعاطفة، فوثّقت الحرب بعيون إنسانية، تُظهر النصر في ملامح البشر لا في المعارك وحدها.

يُعد من الجيل الثالث للمصورين، ولقّبه زملاؤه بـ“عدسة النصر”.

توني فارس.. الميسو الذي وثّق عبور المجد

عُرف في الوسط الصحفي باسم “الميسو”، وكان من رموز جريدة الأهرام. بدأ مشواره بتصوير الشخصيات العامة في الخمسينيات، وكان من بين أوائل من صوّروا الملك فاروق قبل رحيله عن مصر.

في حرب أكتوبر، كان فارس حاضرًا بكاميرته في لحظات العبور الأولى، ملتقطًا صورًا للجنود وهم يرفعون العلم فوق خط بارليف، وسط أجواء من الدخان والتراب والانتصار.

عدسته جمعت بين الفن والبطولة، فصارت صوره مرجعًا بصريًا للأجيال اللاحقة.

ينتمي إلى الجيل الأول من مصوري الأهرام الكبار الذين أسسوا لمدرسة التوثيق الواقعي في الصحافة المصرية.

عدسات عبرت القناة

في زمنٍ كانت الكاميرا فيه بحجم حقيبة ثقيلة، وكانت اللقطة تُلتقط مرة واحدة دون تكرار، خاطر هؤلاء المصورون بحياتهم ليقدموا لمصر سجلًا بصريًا خالدًا.

صورهم ليست مجرد أرشيف، بل ذاكرة وطنية محفورة في وجدان المصريين.

لقد حاربوا بالضوء، وانتصروا بالصورة، ليتركوا للأجيال القادمة شهادة بصرية خالدة تقول إن النور انتصر على العتمة

