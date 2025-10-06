الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم معرضًا فنيًا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

 افتتح اللواء أحمد حسن أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى الحادى عشر من شهر أكتوبر الجارى بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

 يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

 

الارتقاء بقدراتهم الإبداعية

 وتحرص الجمعية على تقديم كافة أوجه الدعم للأعضاء والمساهمة فى اكتشاف وتنمية مواهبهم من خلال تنفيذ مثل تلك الفعاليات، فضلًا عن توفير كافة المقومات التى تمكنهم من الارتقاء بقدراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى الدراسة المستمرة لتعزيز أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية بمختلف فروعها التى تغطى كافة محافظات الجمهورية.

حضر فعاليات الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اكتوبر المجيدة أسر الشهداء ومصابي العمليات الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر الخزف والنحت والحفر على النحاس المحاربين القدماء وضحايا الحرب

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads