القوات المسلحة تنظم معرضًا فنيًا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

افتتح اللواء أحمد حسن أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى الحادى عشر من شهر أكتوبر الجارى بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

الارتقاء بقدراتهم الإبداعية

وتحرص الجمعية على تقديم كافة أوجه الدعم للأعضاء والمساهمة فى اكتشاف وتنمية مواهبهم من خلال تنفيذ مثل تلك الفعاليات، فضلًا عن توفير كافة المقومات التى تمكنهم من الارتقاء بقدراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى الدراسة المستمرة لتعزيز أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية بمختلف فروعها التى تغطى كافة محافظات الجمهورية.

حضر فعاليات الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء.

