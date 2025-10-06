من بورسعيد إلى الدفرسوار، محطات مشرفة في مسيرة الشهيد إبراهيم الرفاعي

تحتفل مصر اليوم بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية صفحات من البطولة والفداء، وحققوا أعظم انتصار عسكري على العدو الإسرائيلي، في معركة غيّرت وجه التاريخ العسكري في العالم.

وفي هذه المناسبة الوطنية العظيمة، نسلّط الضوء على واحد من أبرز أبطال النصر وقادته العظام، الشهيد البطل العميد إبراهيم الرفاعي، رئيس عمليات القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر وقائد المجموعة 39 قتال صاعقة خاصة، والذي استشهد يوم الجمعة 19 أكتوبر 1973 (الموافق 23 رمضان 1393هـ) بعد أن قدّم نموذجًا خالصًا في الشجاعة والفداء.

وُلد إبراهيم السيد محمد إبراهيم الرفاعي عام 1931، وكان أحد الضباط القلائل الذين تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ العسكرية المصرية، حيث أرعب العدو الإسرائيلي طيلة ست سنوات سبقت الحرب، من خلال عمليات نوعية أثارت الرعب والارتباك داخل صفوف العدو.

قاد الشهيد الرفاعي عشرات العمليات العسكرية الخاصة في عمق العدو، وكان من أبرز من عملوا في تكوين مجموعات الصاعقة والمهام الخاصة. ومن أشهر معاركه وبطولاته:

الدفاع عن مدينة بورسعيد عام 1956 ضد العدوان الثلاثي.

عمليات الصاعقة المصرية خلال حرب اليمن.

نسف قطار حربي يحمل ضباطًا وجنودًا إسرائيليين في الشيخ زويد.

نسف مخازن الذخيرة في نفس المنطقة عام 1968.

أسر الضابط الإسرائيلي داني شمعون، بطل المصارعة، وإحضاره حيًا إلى القاهرة.

عملية احتلال المعدية 6 وإبادة 44 عنصرًا إسرائيليًا ورفع العلم المصري فوق الموقع لثلاثة أشهر.

تدمير آبار بترول بلاعيم في سيناء مع انطلاق حرب أكتوبر 1973.

عمليات نوعية في شرم الشيخ، رأس محمد، ومطار الطور في الأيام الأولى للحرب.

معركة الدفرسوار يوم 19 أكتوبر، والتي استشهد خلالها بعد أن تصدى مع مجموعته لمحاولات العدو التقدم باتجاه طريق الإسماعيلية/القاهرة.

استشهاد الرفاعي كان تتويجًا لمسيرة من التضحية والعطاء. لم يكن قائدًا تقليديًا، بل كان دائمًا في الصفوف الأمامية، يخوض المعارك بنفسه، ويختار المهام الأخطر، ويقاتل حتى اللحظة الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.