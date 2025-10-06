براءة عاطل من تهمة الاتجار بالمخدرات في دار السلام

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول استئناف عاطل على حكم سجنه 7 سنوات في حيازة المواد المخدرة، وببراءته على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمنطقة دار السلام.

ودفع محامي المتهم ببطلان إذن النيابة بضبط موكله وانتفاء ركني الجريمة وقصور التحريات.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.



وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل وعثر بحيازته على المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

