الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الإثنين

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة اليوم الاثنين، والتي غلب عليها تواجد مؤشراتها في المنطقة الخضراء، لاحتمالية أن يسود السلام في الشرق الأوسط وهدوء الأوضاع في المنطقة.


السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 091% وتقدر بـ 105 نقاط ليصل لمستوى 11633 نقطة
بقيم تداول تجاوز 6 مليارات ريال.


الكويت

بعد أن افتتح السوق على ارتفاع المؤشرات انتقل مؤشر الكويت 50 للمنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.30% وتقدر ب 26 نقطة ليصل إلى 8757 نقطة بقيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.


الإمارات

 تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.41% وتقدر ب 26 نقطة ليصل إلى 5943 نقطة.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.09% وتقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 10082 بقيم تداول تجاوز 3 مليارات درهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع المؤشرات أبوظبي الأوضاع فى المنطقة الشرق الأوسط السلام في الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودي لمملكة العربية السعودية لشرق الأوسط

مواد متعلقة

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

البورصات الخليجية تميل للتراجع بتعاملات جلسة الإثنين

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الخميس

البورصات الخليجية تترقب عودة الهدوء للمنطقة وتتحول للصعود

البورصات الخليجية تواصل تراجعاتها بشكل جماعي بتعاملات اليوم

تجدد الأزمة الإيرانية الأمريكية تعصف بالبورصات الخليجية بختام التعاملات

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads