تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الإثنين

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة اليوم الاثنين، والتي غلب عليها تواجد مؤشراتها في المنطقة الخضراء، لاحتمالية أن يسود السلام في الشرق الأوسط وهدوء الأوضاع في المنطقة.



السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 091% وتقدر بـ 105 نقاط ليصل لمستوى 11633 نقطة

بقيم تداول تجاوز 6 مليارات ريال.



الكويت

بعد أن افتتح السوق على ارتفاع المؤشرات انتقل مؤشر الكويت 50 للمنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.30% وتقدر ب 26 نقطة ليصل إلى 8757 نقطة بقيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.



الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.41% وتقدر ب 26 نقطة ليصل إلى 5943 نقطة.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.09% وتقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 10082 بقيم تداول تجاوز 3 مليارات درهم.

