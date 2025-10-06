الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بقتل جاره في الأميرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطل متهم بقتل جاره بدائرة قسم شرطة الأميرية 45 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم إن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بينهما بسبب لهو الأطفال ورش المياه بالشارع.

وأضاف المتهم أنه والمجني عليه تبادلا الشتائم، ثم تطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدي فقام فيها الأول بالتعدي بالضرب بعصا حديدية على الثاني فأسقطه غارقا في دمائه.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها شابا في العقد الثالث من العمر مصاب بكسر في عظام الجمجمة ونزيف داخلي، وتوفى أثناء إسعافه.


وبالانتقال والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة أقدم فيها الأول على التعدي على الثاني بالضرب بآلة حديدية فأسقطه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية في ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الأميرية الأميرية

مواد متعلقة

ضبط متهم بقتل 3 كلاب داخل استاد بالزقازيق

حبس عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما في الزاوية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

الخطيب يطمئن على صحة حسن شحاتة في المستشفى (صور)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

تفاصيل صادمة في اختفاء اللوحة الأثرية من سقارة، والمصريون: يارب ما يكونوا سيحوها

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا لكأس العالم

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads