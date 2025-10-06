الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة انتحال الصفة في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بانتحال صفة فرد شرطة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة المرج.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة فرد شرطة مزيف.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته طبنجة صوت معدلة، قيد حديدي، بطاقة رقم قومي مزورة").

وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة وقيامه بتعديل بيانات بطاقة الرقم القومي من خلال أحد التطبيقات.

وأقر بارتكابه 2 واقعة نصب بذات الأسلوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

