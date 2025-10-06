الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

التجمع: أحزاب المعارضة اضطرت للانضمام للقائمة الوطنية لأنها لا تملك 200 مليون جنيه

حزب التجمع، فيتو
حزب التجمع، فيتو

 قال المهندس محمد سعيد، الأمين العام لـحزب التجمع التقدمى الوحدوي: إن مقاعد الحزب داخل القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب القادمة لم تتحدد بعد، وهى تتراوح ما بين 3 إلى 4 مقاعد، كما لم تتحدد الدوائر التى ستكون بها هذه المقاعد، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الغضب داخل الحزب؛ نظرا لقلة المقاعد المخصصة لحزب التجمع بتاريخه السياسي الكبير، وكونه أحد الأحزاب الثلاثة المؤسسة للحياة الحزبية فى مصر فضلا عن معارضته الوطنية.

 

وأكد المهندس محمد سعيد، فى تصريح لـ"فيتو"، أن أحزاب المعارضة فكرت فى تشكيل قائمة موحدة إلا أنها تراجعت بسبب المتطلبات المالية لهذه الخطوة التى تحتاج الى ما يقرب من 200 مليون جنيه للإنفاق على الحملة الدعائية للقائمة، وبالتالى هذا ما جعل الأحزاب المعارضة تنضم للقائمة الوطنية.

وتابع أن المشكلة الحالية متمثلة فى المال السياسي الذى أصبح يمثل عنصر الحسم للمرشح، وليس السيرة الذاتية أو قوة حزبه، وبالتالى هذا الأمر يمثل تهديدا بغياب الأحزاب المعارضة عن دورها داخل البرلمان.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت فتح باب الترشح لانتخابات النواب يوم 7 أكتوبر إلى 14 أكتوبر، وتحديد يومي 10 و11 نوفمبر المقبل موعدًا للمرحلة الأولى من التصويت بانتخابات مجلس النواب.

كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد يومي 24 و25 للتصويت في انتخابات النواب ضمن المرحلة الثانية.

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 23 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، يليها مباشرة الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر سيكون يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

تعلن نتيجة المرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، ويبدأ في ذات اليوم الدعاية لجولة الإعادة.

 

بالنسبة للمرحلة الثانية:

تبدأ الدعاية من 6 نوفمبر حتى 20 نوفمبر، يليها الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وداخليًا يومي 24 و25 نوفمبر.

إعلان النتائج يوم 2 ديسمبر، ويبدأ الدعاية لجولة الإعادة في نفس اليوم.

