الأهلي يرفض رفع المقابل المالي لتجديد عبد القادر

أحمد عبد القادر لاعب
أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، فيتو

 رفض مسؤولو النادي الأهلي رفع المقابل المالي المعروض على لاعب الفريق أحمد عبد القادر، لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث طلب اللاعب تعديل العقد، وهو ما تم رفضه وينتظر الأهلي حاليا قرار اللاعب بشأن قبول عرض التجديد من عدمه. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التوقف الدولي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.


وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

