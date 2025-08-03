محمد فضل شاكر يستعد لإحياء حفل غنائي كبير فى الساحل الشمالى 7 أغسطس

يحيي الفنان الشاب محمد فضل شاكر حفلا غنائيا في الساحل الشمالي يوم 7 أغسطس الجاري ويأتي ذلك الحفل بعد تألقه مع والده فضل شاكر في ديو.

محمد فضل شاكر في الساحل الشمالي

ومن المقرر أن يقدم محمد فضل شاكر خلال حفله بالساحل الشمالي عددا كبيرا من روائع والده فضل شاكر والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكان النجم اللبناني فضل شاكر طرح ديو كيفك ع فراقي، والذي جمعه مع نجله محمد فضل شاكر، وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية كيفك ع فراقي لفضل شاكر ونجله محمد، من كلمات سمير الهنيدي، ومن ألحان وائل الشرقاوي وتوزيع حسام الصعبي.

وقال محمد فضل شاكر في لقاء تلفزيوني أنه كان ينتظر هذا الديو منذ 13 عاما، مشيرا إلى أنه يخجل الغناء أمام والده.

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