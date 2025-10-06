الموت يفجع وزيرة الهجرة السابقة

نعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقا، والدها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، حيث طلبت من محبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وكشفت وزيرة الهجرة عبر حسابها الشخصي عن موعد صلاة الجنازة التي ستقام في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الإثنين ٦ اكتوبر ٢٠٢٥ في كنيسة العذراء والأنبا بيشوي بالتجمع الخامس.

واشارت وزيرة الهجرة إلى أن العزاء غدا الموافق ٧ اكتوبر ٢٠٢٥ في القاعة الرئيسية بكنيسة ابي سيفين والأنبا مقار بالتجمع الأول.

