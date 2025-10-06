كأس العالم للشباب، تحددت مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما - تشيلي 2025- بعد انتهاء دور المجموعات.

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

أوكرانيا ضد إسبانيا - 10:30 مساءً - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

تشيلي ضد المكسيك - 2:00 صباحًا - الأربعاء 8 أكتوبر 2025

كولومبيا ضد جنوب أفريقيا - 10:30 صباحًا - الأربعاء 8 أكتوبر 2025

الأرجنتين ضد نيجيريا - 10:30 صباحًا - الأربعاء 8 أكتوبر 2025

باراجواي ضد النرويج - 2:00 صباحًا - الخميس 9 أكتوبر 2025

اليابان ضد فرنسا - 2:00 صباحًا - الخميس 9 أكتوبر 2025

الولايات المتحدة ضد إيطاليا - 10:30 صباحًا - الخميس 9 أكتوبر 2025

المغرب ضد كوريا الجنوبية - 2:00 صباحًا - الجمعة 10 أكتوبر 2025

ويلتقي الفائز من مباراة الولايات المتحدة ضد إيطاليا، مع الفائز من مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية بدور الثمانية ليتقابل الفائز من هذه المواجهات مع الفائز من مواجهتي باراجواي ضد النرويج، واليابان ضد فرنسا بالدور قبل النهائي.

فيما يلتقي الفائز من تشيلي ضد المكسيك، مع الفائز من الأرجنتين ضد نيجيريا بدور الثمانية، ويلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهتي أوكرانيا ضد إسبانيا، كولومبيا ضد جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي للبطولة.

