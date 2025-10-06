رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين: إعداد لائحة تنفيذية للتعامل مع ضيوف مصر

قال أحمد بدوي، رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين إنه طالب على مدى سنوات بآليات ورؤى وطنية منظمة لوجود اللاجئين في مصر، وبالفعل جاء القانون رقم 164 لسنة 2024 الخاص باللجوء، بالإضافة إلى لجنة مشكلة من الدولة المصرية تتولى الإشراف على هذا الملف ووضع السياسات العامة المتعلقة به.

وأضاف بدوي، خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن هذه الجهود تأتي في إطار ما وصفه بـ«المبادرة الوطنية الأولى» التي يقودها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تستهدف الانتقال من مرحلة التشريع الصادر العام الماضي إلى مواد وإجراءات مترجمة تُنفذ على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أهداف القانون وتوفير الحماية الفعالة للاجئين وطالبي اللجوء.

وأوضح أن الخطوة المقبلة تتركز في رفع التوصيات الناتجة عن النقاشات والحوارات المجتمعية إلى اللجنة المعنية بصياغة اللائحة التنفيذية، بما يتيح لاحقًا مساحة أوسع لمناقشة أي ملاحظات أو مقترحات تتعلق بآليات التنفيذ والتطبيق العملي للتشريع.

دور المجلس في دعم اللاجئين

ولفت كارم إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحرص على تقديم أوجه الحماية والدعم للاجئين والمهاجرين، حيث أنشأ منذ عام 2008 وحدة فنية متخصصة لدعم قضايا الهجرة واللجوء، مؤكدًا استمرار المجلس في دعم هذا المسار عبر الحوار والتشبيك ومتابعة المخرجات، سعيًا لترسيخ الممارسة الحقوقية السليمة وتحويل نتائج النقاش إلى آليات واقعية تدعم التطبيق الفعلي للقانون.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المجلس حرص خلال الملتقى السنوي لمنظمات المجتمع المدني لعام 2024 على تخصيص محور للنقاش بعنوان «منظمات المجتمع المدني وحقوق المهاجرين واللاجئين»، وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات المهمة، منها تقديم المساعدة والتدريب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وإعادة استثمار طاقات الشباب داخل هذه المنظمات، بالإضافة إلى وضع إجراءات وآليات موحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين، مؤكدًا أن المجلس يأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار في خططه المستقبلية.

كما أوضح أن المجلس يقدم الدعم القانوني من خلال الخط الساخن (15508) والموقع الإلكتروني المخصص لتلقي الشكاوى، بما يسهم في تسهيل الإبلاغ عن قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وشؤون اللاجئين.

وفي ختام كلمته، أعرب السفير محمود كارم عن تقديره لكل من ساهم في تنظيم هذه الورشة، موجّهًا الشكر للخبراء الوطنيين والإقليميين المشاركين، ومعربًا عن تطلعه لأن تسفر المناقشات عن توصيات عملية تمهد لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتوازن، الذي يحقق التوافق بين الالتزامات الدولية والواقع الوطني، في إطار نهج حقوقي راسخ ومسؤولية مشتركة تجاه حماية الإنسان وكرامته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.