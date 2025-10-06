تعرف على موعد الانتهاء من تصوير الجزء الـ 5 لمسلسل "اللعبة"

يفصل صناع الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة” عن الانتهاء من تصويره قرابة الشهر، حيث يواصل أبطال العمل التصوير تحت قيادة المخرج معتز التوني.

شيكو وهشام ماجد بطلا المسلسل يواصلان تصوير أحداث الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، تمهيدًا لعرضه خلال شهر نوفمبر المقبل.

الجزء الجديد من العمل مليء بالمفاجآت، فمن المقرر أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم أشرف عبد الباقي ومحمد محيي، إلى جانب مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين.

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول.

وحققت الأجزاء السابقة نجاحًا لافتًا عند عرضها على منصة "شاهد".

