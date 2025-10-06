أسعار الذهب تواصل الجنون وتصل إلى قمة قياسية جديدة

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في مطلع الأسبوع، مقتربًا من عتبة 4 آلاف دولار للأونصة، مستفيدًا من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

الإغلاق الحكومي الفيدرالي يؤدي إلى تأجيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

ارتفع المعدن الثمين إلى 3,932.02 دولار للأونصة، أدى الإغلاق الحكومي الفيدرالي إلى تأجيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية، التي كان من المقرر نشرها يوم الجمعة، مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية بحسب الشرق بلومبرج.

في ظل غياب البيانات الاقتصادية، يعتمد المتعاملون على التقارير الخاصة للحصول على رؤية أوضح حول وضع الاقتصاد، بينما يجد البنك المركزي صعوبة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، ولا يزال متداولو أسعار الفائدة يتوقعون خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية الشهر، وهو ما سيصب في مصلحة الذهب باعتباره أصلًا لا يدرّ فائدة.

استفادة من الضبابية السياسية والاقتصادية

صعد الذهب بنحو 50% منذ بداية العام، مدفوعًا بموجة ضخمة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأسواق.

كما شكّلت دورة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي وعمليات الشراء المكثّفة من البنوك المركزية لتنويع أصولها بعيدًا عن الدولار، في دعم هذا الارتفاع.

وقال أحمد العسيري، المحلل في مجموعة "بيبرستون"، إن "الظروف الأساسية ما تزال قائمة مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مسار خفض أسعار الفائدة، إلى جانب ضعف سوق العمل"، مضيفًا: "لكن يبدو أن ديناميكيات المخاطر والعوائد بدأت تتغير، وأن أي تراجع تكتيكي في الأسعار سيُعتبر مرحلة صحية ضمن موجة الصعود الممتدة".

وارتفع الذهب بنسبة 1.1% إلى 3,930.75 دولار للأونصة عند الساعة 811:51 صباحًا بتوقيت سنغافورة، بعدما أنهى تعاملات الجمعة الماضية محققًا سابع أسبوع على التوالي من المكاسب. كما صعدت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم، فيما ارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار 0.3%.

وفي مصر سجلت أسعار الذهب تباينًا محلوظًا حيث جاءت كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5965 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5220 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4480 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 41740 جنيها.

