إحدى محبي مبارك من أمام ضريحه: "مش بنام لما باجي للريس" (فيديو)

قالت إحدى السيدات من محبي الرئيس الراحل حسنى مبارك، أثناء زيارتها لضريح مبارك صباح اليوم الإثنين في ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر: “مش بنام لما باجي للريس”.

وتشهد مقبرة مبارك في كل عام توافد العشرات من المواطنين في ذكرى نصر أكتوبر، تخليدا لذكراه واعتزازا بتاريخه العسكري والسياسي.

