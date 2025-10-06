محافظ شمال سيناء: أبطال القوات المسلحة سطروا ملحمة خالدة في تاريخ الوطن

وضع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الإثنين، إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بمدينة العريش، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.



محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

جاء ذلك بمشاركة اللواء محمد عبد الوهاب، مدير أمن شمال سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز ببطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.

وأكد محافظ شمال سيناء خلال كلمته أن أبطال القوات المسلحة سطروا ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، وأن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل رمزًا للفداء والعزة والكرامة، مشيرًا إلى أن أبناء شمال سيناء كان لهم دور وطني مشرف في دعم الجيش المصري خلال الحرب.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن سيناء كانت وستظل أرض البطولة والتضحيات، وأن الدولة تواصل جهودها في تنفيذ مشروعات التنمية والبناء على أرضها تخليدًا لدماء الشهداء الأبرار.

