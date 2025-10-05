مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بوسط سيناء

شهد الطريق الرئيسي «النفق – نخل» في وسط سيناء، اليوم الأحد، حادثًا مروريًّا مروعًا أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، وذلك إثر انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق أثناء سيرها على الطريق.

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع الحادث على بُعد نحو 20 كيلومترًا من مدينة نخل باتجاه قرية صدر الحيطان، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن مصرع الشاب إبراهيم سليم عباد (25 عامًا) متأثرًا بإصابته بنزيف حاد في المخ، فيما أُصيب سليمان سالم زايد (20 عامًا) بجرح قطعي في الذقن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

تم نقل جثمان الضحية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى نخل المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، وقامت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتيسير حركة المرور.

