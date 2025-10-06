الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

5965 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين فى الصاغة

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت  أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال بداية حركة تعاملات، اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5965 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5220 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4480 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 41740 جنيها.

 

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

 يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

يعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.   

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

-المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا. 

-السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين. 

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

-عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.

-عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.

-عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

-عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

سعر الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل:

-السعر العالمي للأوقية (الأونصة).

-سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

-تكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

-العرض والطلب داخل السوق المحلية.

حركة البيع والشراء على الذهب 

شهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة الماضية حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.  

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب في مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر أن الاستثمار في الذهب يعد من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما أن الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل أنحاء العالم، وزاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيار 24 عيار 21 عيار 18 محلات الصاغة مواقع التواصل الاجتماع ذهب عيار 18 ذهب ذهب خام ذهب عيار 21

مواد متعلقة

تراجع في سعر الجنيه الذهب بأسواق الصاغة مساء اليوم الأحد (تحديث لحظي)

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد بالصاغة (آخر تحديث)

تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب مساء اليوم الأحد بالصاغة

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد بالصاغة

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب بالصاغة

الأكثر قراءة

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

إقبال المواطنين على مقبرة مبارك في ذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

السيسي: التجربة المصرية مع إسرائيل أسست لسلام عادل رسخ الاستقرار

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads