نجاح إنقاذ طاقم سفينة هولندية بعد تعرضها لهجوم صاروخي قبالة السواحل اليمنية

تعرضت سفينة شحن ترفع علم هولندا تدعى مينيرفاجراخت لهجوم صاروخي في المياه الدولية بخليج عدن قبالة السواحل اليمنية، ما أدى إلى حدوث أضرار بالغة بالسفينة واندلاع حريق على متنها، وفق ما أكدته الشركة المشغلة وشركات أمن بحري دولية.

عملية إنقاذ طاقم سفينة الشحن

وصباح اليوم، أعلنت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر “أسبيدس”، نجاح عملية إنقاذ طاقم سفينة الشحن، وقالت عبر منصة إكس، إن الطاقم المكون من 19 فردا من جنسيات روسية وأوكرانية وفلبينية وسريلانكية جرى إنقاذهم جميعا، بينهم مصاب حالته مستقرة وآخر نقل إلى جيبوتي لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح خطيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.