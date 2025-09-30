الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
نجاح إنقاذ طاقم سفينة هولندية بعد تعرضها لهجوم صاروخي قبالة السواحل اليمنية

 تعرضت سفينة شحن ترفع علم هولندا  تدعى مينيرفاجراخت لهجوم صاروخي في المياه الدولية بخليج عدن قبالة السواحل اليمنية، ما أدى إلى حدوث أضرار بالغة بالسفينة واندلاع حريق على متنها، وفق ما أكدته الشركة المشغلة وشركات أمن بحري دولية.

 

عملية إنقاذ طاقم سفينة الشحن

 وصباح اليوم، أعلنت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر “أسبيدس”، نجاح عملية إنقاذ طاقم سفينة الشحن، وقالت عبر منصة إكس، إن الطاقم المكون من 19 فردا من جنسيات روسية وأوكرانية وفلبينية وسريلانكية جرى إنقاذهم جميعا، بينهم مصاب حالته مستقرة وآخر نقل إلى جيبوتي لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح خطيرة.

