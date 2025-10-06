الإثنين 06 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

نادية الجندي تحتفي بنصر أكتوبر بذكريات عن "مهمة في تل أبيب": عمل أُخلد به بعد وفاتي

فيلم مهمة في تل أبيب،
فيلم مهمة في تل أبيب، فيتو

حرصت النجمة الكبيرة نادية الجندي على الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال استحضار ذكريات فيلمها "مهمة في تل أبيب"، مشيرة إلى أهميته الخاصة في مسيرتها الفنية.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شاركت الجندي متابعيها بمنشور مؤثر قالت فيه: "فيلم مهمة في تل أبيب تم تنفيذ هذا العمل تحت إشراف المخابرات المصرية".

وأعربت عن اعتزازها الشديد بالعمل، مضيفة: "من أحب الأفلام ليّ بصمة في تاريخ السينما المصرية، عمل أفتخر به طوال حياتي وأُخلد به بعد وفاتي".

مهمة في تل أبيب

"مهمة في تل أبيب" هو فيلم دراما وإثارة صدر عام 1992 للمخرج نادر جلال، ومن تأليف الكاتب بشير الديك، وإنتاج محمد مختار، ويُعد من أبرز الأفلام التي تتناول قصص المخابرات المصرية في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وتدور أحداث الفيلم حول الجاسوسة المصرية أمل التي جسدت دورها نادية الجندي، التي يتم تكليفها بمهمة خطيرة في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، حيث تتخفى في شخصية راقصة لإتمام عملها الوطني. يستعرض الفيلم بطولات وعمليات أجهزة المخابرات المصرية.

حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، ويُصنف كأحد الأعمال السينمائية الخالدة التي رسخت مكانة نادية الجندي كنجمة الجماهير ونجمة الأكشن في السينما المصرية.

