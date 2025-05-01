الخميس 01 مايو 2025
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ثقافة وفنون

نادية الجندي تعيد نشر لقطات من فيلم "الضائعة"

نادية الجندي من فيلم
نادية الجندي من فيلم الضائعة، فيتو

نشرت الفنانة نادية الجندي، لقطات من فيلمها “الضائعة” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مستعيدة من خلاله ذكريات العمل الذي تم عرضه لأول مرة عام 1986، حيث وصفته بأنه من أصعب أدوارها.

كتبت نادية الجندي: “زينب فى فيلم الضائعة، واحد من أقرب وأحب الأفلام لقلبى دور صعب، وفيلم مهم ناقش قضايا كتير تخص المرأة، من أكتر الأفـلام اللى بيحبها الجمهور ليا”

فيلم الضائعة

شارك نادية الجندي في بطولة فيلم “الضائعة”، عدد من نجوم الفن، وأبرزهم: سعاد نصر، سعيد صالح، تحية كاريوكا، سيد زيان، وحيد سيف، محمد خيري، نعيمة الصغير، وعلي الشريف.

ويعد فيلم “الضائعة” من كتابة الكاتب حسن شاه، وسيناريو وحوار بشير الديك، إخراج عاطف سالم، وتوزيع محمد حسن رمزي، وإنتاج محمد مختار.

تدور أحداث فيلم “الضائعة” حول “زينب” التي تسعي لتوفير سكن لها ولأسرتها والذي يدفعها للذهاب للعمل بدولة عربية تاركة أطفالها وحياتها من أجل توفير الحياة الكريمة لعائلتها، حيث ترسل مدخراتها إلى زوجها، ولكن عند عودتها تكتشف أنه طلقها وتزوج عليها في شقتها، فتنهار وتقرر الانتقام.

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الفنانة نادية الجندي فيلم الضائعة نادية الجندي الضائعة
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