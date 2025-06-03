يعجز اللسان عن التعبير، نعي مؤثر من نادية الجندي لـ سميحة أيوب

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، الفنانة القديرة سميحة أيوب، المُلقبة بسيدة المسرح العربي، داخل منزلها بمنطقة الزمالك بالقاهرة عن عمر يناهز 93 عاما.

ونعت النجمة نادية الجندي سيدة المسرح العربي، قائلة: "يعجز اللسان عن التعبير عن الحزن اللى جوايا

فنانة جميلة من الـزمن الجميل الذي لا يعوض، كما أنها إنسانة وصديقة قبل كل شيء..كانت من أكتر الناس المـقربين ليا أثناء تصوير مسلسل سكر زيادة في لبنان طيلة أربعة شهور، كانت معايا في أصعب المواقف اللى عشناها سوا.. ومن خلال معاشرتي لها عن قرب لمست فيها جانب إنساني لم أره كثيرًا في الفن.. إحساسها بفنها وألتزامها وأخلاقها فـوق الوصف.. سميحة أيوب الله يرحمك يا حبيبتي..البقاء لله خالص التعازي.. ربنا يصبر كل محبيها".

سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

قدمت الفنانة الراحلة سميحة أيوب أكثر من ١٧٠ عرضا مسرحيا، وكانت انضمت إلى المسرح القومي المصري وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975-1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975.

استطاعت الفنانة الراحلة أن تعيد الانضباط إلى المسرح القومي واستكمال مسيرة الإنتاج المتميز بفرقته. وبخلاف التمثيل والإدارة شاركت سميحة أيوب في مجال الإخراج أيضا حيث قامت بإخراج أكثر من عرض مسرحي منها "الباسبور" تأليف فتحية العسال، ومقالب عطيات" تأليف موليير، و"ليلة الحنة" تأليف فتحية العسال.

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