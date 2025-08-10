نادية الجندي تعيش أجواء الصيف رفقة عمرو دياب وعمرو أديب بالساحل الشمالي

نشرت النجمة الكبيرة نادية الجندي عدة صور من تواجدها بالساحل الشمالي، تزامنا مع الموسم الصيفي.

وجاءت الصور رفقة أصدقائها الفنان عمرو دياب والإعلامي عمرو أديب، والمذيعة الشابة سما إبراهيم، وأرفقت الجندي الصور بتعليق: أحلي صحاب في الساحل الشمالى.

النجمة نادية الجندي

ومؤخرا شاركت الفنانة نادية الجندي، لقطات من فيلمها “الضائعة” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مستعيدة من خلاله ذكريات العمل الذي تم عرضه لأول مرة عام 1986، حيث وصفته بأنه من أصعب أدوارها.

كتبت نادية الجندي: “زينب فى فيلم الضائعة، واحد من أقرب وأحب الأفلام لقلبى دور صعب، وفيلم مهم ناقش قضايا كتير تخص المرأة، من أكتر الأفـلام اللى بيحبها الجمهور ليا”

ويعد فيلم “الضائعة” من كتابة الكاتب حسن شاه، وسيناريو وحوار بشير الديك، إخراج عاطف سالم، وتوزيع محمد حسن رمزي، وإنتاج محمد مختار.

تدور أحداث فيلم “الضائعة” حول “زينب” التي تسعي لتوفير سكن لها ولأسرتها والذي يدفعها للذهاب للعمل بدولة عربية تاركة أطفالها وحياتها من أجل توفير الحياة الكريمة لعائلتها، حيث ترسل مدخراتها إلى زوجها، ولكن عند عودتها تكتشف أنه طلقها وتزوج عليها في شقتها، فتنهار وتقرر الانتقام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.