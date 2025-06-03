نادية الجندي ناعية سميحة أيوب: لن يعوضها الزمن

نعت الفنانة نادية الجندي رحيل سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، قائلة: “رحلت الفنانة العظيمة سميحة أيوب، اشتغلت معها في مسلسل سكر زيادة، وهي سيدة قديرة لن تُعوض”.



سميحة أيوب الإنسانة

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON:"سميحة أيوب كانت سيدة تعشق عملها، رأيت فيها الإنسانة وليس الفنانة فقط، عشت معها أربعة أشهر ونصف، وهي مدة تصوير العمل، كنا نعيش في بيروت في مكان واحد لآخر لحظة. عشقت فنها من خلال الالتزام غير الطبيعي".



كواليس العمل مع سميحة أيوب

وأكملت: "كانت تشتغل لمدة عشرين ساعة، لا تكل ولا تمل، ولا تقول "تعبت كفاية". كانت سعيدة بالشغل وتحبّه، وتؤديه بإخلاص وتفانٍ. كانت تملك ذاكرة قوية، تحفظ النصوص الخاصة بالمشاهد، وتحفظها رغم تغيّر المشاهد أحيانًا بشكل يومي، وأحيانًا تكتب المشاهد على الهواء. وكانت تحفظ بطريقة لا تتخيّلها، بذاكرة حاضرة ومركّزة في شغلها".



أردفت: "على الصعيد الإنساني، كانت تحتوي الجميع، وهونت علينا فترة تصوير امتدت أربعة أشهر ونصف في سكر زيادة، أيام جائحة كورونا ولم يكن هناك مطار حينها، وكان لا بد أن يكتمل العمل للعرض في رمضان. وأحيانًا كان يمتد التصوير في تلك الفترة لمدة 24 ساعة، لكنها بقيت مثالًا للفنان الملتزم، وصاحب المسؤولية، الحنون، العطوف".

بكاء نادية الجندي حزنًا على رحيل سميحة أيوب

ولم تتمالك الفنانة نادية جندي نفسها وانهارت باكية على الهواء قائلة: "أنا حبيت الست دي أوي كإنسانة، مش بس كفنانة ودمها خفيف وتلقائية، ليس فقط فيما قدمته من الأعمال الكوميدية، لكن في حياتها كانت تتسم بخفة الدم والتلقائية والمرح وعشنا معها أيامًا جميلة، وهونت علينا كل الصعاب التي مرَّت علينا في هذا العمل".



واختتمت قائلة: "أنا حزينة على فراقها كقيمة وقامة لن يعوِّضها الزمن، لكن ربنا اختارها في أيام مباركة لأنها ست طيبة وفنانة لن تُعوَّض، الموت علينا حق جميعًا، لكن الصعب هو عشرة إنسان ثم يرحل. لكنها ستظل هي ذاكرة السينما والمسرح والفن المصري، وفي قلوبنا جميعًا".

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