الزمالك يكشف الشرط الجزائي في عقد فيريرا

أكد مصدر مسئول بنادي الزمالك أن الشرط الجزائي في عقد المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا يقتصر على راتب شهرين فقط، وليس قيمة عقده بالكامل كما تردد مؤخرًا.

وأضاف المصدر أن الإدارة تتابع الموقف بدقة وتقيّم الوضع الفني للفريق، دون اتخاذ أي قرار متسرع بشأن الجهاز الفني في الوقت الحالي.

وعلى جانب آخر، قال البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه سيطر على مجريات مباراة غزل المحلة التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كل اللاعبين أدّوا بشكل جيد، وسيطرنا على المباراة بسهولة، لكننا تعادلنا بسبب خطأين، وهو أمر محبط، والإحباط الأكبر أننا نفقد نقاطًا لا يستحق المنافس الحصول عليها، وتكرر هذا الأمر للمباراة الثانية على التوالي، لذا يجب أن نتحلى بالصبر حتى نعود إلى طريق الانتصارات".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.