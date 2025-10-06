الإثنين 06 أكتوبر 2025
القومي لحقوق الإنسان يناقش اليوم مشروع قانون اللجوء بالشراكة مع المعهد الدنماركي

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو

يناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مدى يومي الإثنين والثلاثاء، مشروع قانون اللجوء، وذلك بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، في إطار التعاون المشترك لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بأوضاع اللاجئين في مصر.

تنظيم إجراءات اللجوء 

ويهدف اللقاء  إلى وضع رؤية شاملة لإصدار قانون وطني ينظم إجراءات اللجوء وحقوق اللاجئين وواجباتهم، بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة، خصوصًا في ظل تزايد أعداد طالبي الحماية الذين تستضيفهم مصر في السنوات الأخيرة.

أبرز ملامح القانون المقترح 

ومن المنتظر أن يتناول النقاش أبرز ملامح القانون المقترح، بما في ذلك وضع تعريف دقيق للّاجئ وآليات تقديم الطلبات والنظر فيها وضمانات الحماية القانونية، بالإضافة إلى النص على الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل، بما يتوافق مع المادة (91) من الدستور التي تكفل حق اللجوء لكل من يتعرض للاضطهاد دفاعًا عن الحقوق والحريات.


ومن المتوقع أن يصدر المجلس،  مجموعة من التوصيات الختامية التي سيتم رفعها إلى مجلس النواب والحكومة لبدء مناقشة مشروع القانون واتخاذ خطوات عملية نحو إقراره خلال الدورة البرلمانية القادمة.

أخبار المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون اللجوء اللجوء في مصر

