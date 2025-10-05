عمرو أديب: توجيه رئاسي بإنشاء مخزن آثار ضخم ومؤمَّن بأحدث تكنولوجيا

الإثنين 06 أكتوبر 2025
كشف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عن توجيه جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مخزن آثار حديث وضخم في منطقة مؤمنة بالكامل، مزوّد بأحدث وسائل الحماية والتكنولوجيا المتطورة لتأمين القطع الأثرية.

حفظ وتأمين الآثار المصرية

وأوضح عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” أن وزير السياحة والآثار أبلغه شخصيًا بهذا التوجيه، مؤكدًا أن الهدف من المشروع هو تطوير منظومة حفظ وتأمين الآثار المصرية، ومنع أي حوادث فقد أو سرقة قد تحدث في المخازن القديمة.

وقال أديب:"الوزير قال لنا إن الرئيس وجّه بإنشاء مخزن آثار جديد وضخم في منطقة مؤمنة جدًا وبأحدث تكنولوجيا.. وهي خطوة مهمة لتأمين تراثنا العظيم."

عمرو أديب عن سرقة اللوحة الأثرية من سقارة: بلد غريبة.. من كترها!

وتطرق الإعلامي عمرو أديب إلى حادثة سرقة اللوحة الأثرية من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، معربًا عن اندهاشه من تكرار مثل هذه الوقائع رغم أهمية الموقع الأثري.

وقال أديب بنبرة ساخرة:"بلد غريبة.. اللي هو من كترها! بيقولوا فيه 2 مليون قطعة أثرية في المخازن!".

وأشار إلى أن حجم الكنوز الأثرية الموجودة في مصر يستدعي نظامًا إلكترونيًا متطورًا لإدارة وتوثيق وتتبّع كل قطعة، حتى لا تضيع أو تُسرق بسهولة، مؤكدًا أن التوجيه الرئاسي الأخير خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حماية التراث المصري.

