الآثار تكشف تحديات ترميم مقبرة الملك أمنحتب الثالث

أكد الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، أن افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث في وادي الملوك يمثل فخرًا لمصر، مشيرًا إلى أن استكمال مشروع بهذا الحجم يجسّد تعاونًا أثريًا دوليًا امتد على مدار عقدين كاملين.

أمنحتب الثالث..الملك المحارب

وأوضح خلال حديثه بقناة “إكسترا نيوز”: أن أمنحتب الثالث يُعد من أعظم ملوك الدولة الحديثة، حيث حكم بين عام 1401 حتى 1353 قبل الميلاد، وخاض 16 حملة عسكرية ناجحة عززت قوة مصر ومكانتها.

وأشار إلى أن مقبرته تحمل الرقم (WV22) وتقع في الوادي الغربي المجاور لوادي الملوك.

رحلة الاكتشاف والترميم

ولفت: تم اكتشاف المقبرة لأول مرة خلال الحملة الفرنسية، وبدأت أعمال الترميم الفعلي عام 1989 بقيادة جامعة واسيدا اليابانية وبالتعاون مع اليونسكو، انطلق المشروع فعليًا عام 2004 واستمر حتى 2024.

تحديات الترميم

وأوضح رئيس القطاع أن المقبرة كانت مليئة بالوطاويط وفضلاتها التي غطت النقوش، مما تسبب في تلف بعض الأعمدة، كما أن الوفاة المفاجئة للملك حالت دون إتمام كافة النقوش، إلا أن ما تبقى منها يعكس عظمة الفن المصري القديم ودقته في تلك الحقبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.