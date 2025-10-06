الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت جهات التحقيق بحبس متهم على ذمة قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة 15 يوما على ذمة التحقيق.


كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار كاذبة نشر أخبار كاذبة جماعة إرهابية محظورة الانضمام لجماعة إرهابية النيابة العامة

مواد متعلقة

بلاغ للنائب العام ضد بعض سائقي النقل لترويجهم أخبارا كاذبة سببت كوارث مرورية

الأكثر قراءة

تصرف صبياني، كيف ودع منتخب مصر مونديال الشباب 2025 من الدور الأول؟

انخفاض كبير في عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب بتشيلي

ابنتا شقيقة أمل عرفة يعتذران عن التسريبات الصوتية لابنتها والفنانة تتبرأ من عائلتها

ضوابط التنازل عن الترشح في الانتخابات وفق قانون مجلس النواب

جنون لا يتوقف، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الإثنين بالأسواق

لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)

قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض غير متوقع في النترات العادي، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

للمقاعد الفردية والقائمة، تعرف على حساب نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب

جنون لا يتوقف، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على الـ 5 بنود الرئيسية في عقود العمل بالقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads