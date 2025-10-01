الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

إخلاء سبيل متهم على ذمة قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

قررت محكمة الجنايات المختصة إخلاء سبيل متهم على ذمة قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.


كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.


تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

