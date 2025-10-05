الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يتقدم على سيلتا فيجو بهدف في الشوط الأول

الدوري الإسباني، إنتهى الشوط الأول من مباراة سيلتا فيجو أمام ضيفه أتليتكو مدريد، بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليجا”

سجل هدف أتلتيكو مدريد اللاعب كارل ستارفيلت في الدقيقة 7 من عمر اللقاء

أعلن كلاوديو جيرالديز المدير الفني لفريق سيلتا فيجو الإسباني تشكيلة فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد

تشكيل سيلتافيجو أمام أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

يدخل فريق سيلتافيجو مباراته أمام أتليتكو مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: يونوت رادو

الدفاع: خافيير رودريجيز - كارل ستارفيلت - ماركوس ألونسو

الوسط: سيرجيو كاريرا - داميان رودريجز - فران بيلتران - أوسكار مينجيزا - فيران جوتجلا - فيليوت سفيدبيرج

الهجوم: بورخا إيجليسياس

تشكيل أتليتكو مدريد أمام سيلتافيجو

في المقابل، أعلن دييجو سيموني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد تشكيل فريقه أمام سيلتافيجو، والي يتكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي - روبن لو نورمان - كليمون لونجليه - ديفيد هانكو

الوسط: جوليانو سيميوني - بابلو باريوس - كوكي - نيكولاس جونزاليس

الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز

