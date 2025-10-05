الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة سيلتا فيجو أمام أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد/ فيتو
أتليتكو مدريد/ فيتو

الدوري الإسباني، أعلن كلاوديو جيرالديز المدير الفني لفريق سيلتا فيجو الإسباني تشكيلة فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد، بعد قليل، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليجا”.

تشكيل سيلتافيجو أمام أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

يدخل فريق سيلتافيجو مباراته أمام أتليتكو مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: يونوت رادو

الدفاع: خافيير رودريجيز - كارل ستارفيلت - ماركوس ألونسو

الوسط: سيرجيو كاريرا - داميان رودريجز - فران بيلتران - أوسكار مينجيزا - فيران جوتجلا - فيليوت سفيدبيرج

الهجوم: بورخا إيجليسياس

تشكيل أتليتكو مدريد أمام سيلتافيجو 

في المقابل، أعلن دييجو سيموني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد تشكيل فريقه أمام سيلتافيجو، والي يتكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك 

الدفاع: ماركوس يورينتي - روبن لو نورمان - كليمون لونجليه - ديفيد هانكو

الوسط: جوليانو سيميوني - بابلو باريوس - كوكي - نيكولاس جونزاليس

الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز

الدوري الإسباني سيلتا فيجو الإسباني أتليتكو مدريد كلاوديو جيرالديز دييجو سيموني

