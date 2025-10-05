وزير الأوقاف يكرم 25 قيادة نسائية بختام برنامج الإدارة الحديثة والحَوْكَمة الرشيدة

كرم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عددًا من القيادات النسائية المتميزة بالوزارة، في ختام البرنامج التدريبي المشترك بين وزارة الأوقاف والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذي استهدف تأهيل القيادات النسائية وتمكينهن من أدوات الإدارة الحديثة والحَوْكَمة الرشيدة، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية ، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وزير الأوقاف يكرم القيادات النسائية المتميزة ختامًا لبرنامج تأهيل القيادات

وأكد وزير الأوقاف في كلمته، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل كوادرها من الرجال والنساء على السواء؛ انطلاقًا من إيمانها بأن التمكين المعرفي والمهاري هو السبيل لبناء جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الوطن والدين معًا، مشيرًا إلى أن المرأة شريك أصيل في مسيرة التنمية، وعنصر فاعل في بناء المؤسسات القوية.

دعم الكفاءات النسائية وتمكين المرأة من أداء دورها الكامل في العمل الدعوي والإداري

وأوضح الوزير أن وزارة الأوقاف، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة في دعم الكفاءات النسائية وتمكين المرأة من أداء دورها الكامل في العمل الدعوي والإداري، مؤكدًا أن الأداء المتميز هو المعيار الحقيقي للتقدم والترقي.

وفي ختام الحفل، كرم الوزير خمسًا وعشرين قيادةً نسائيةً ممن أتممن البرنامج التدريبي بنجاح؛ تقديرًا لجهودهن في تطوير الأداء المؤسسي، وإسهامهن الفاعل في خدمة رسالة الأوقاف النبيلة.

خطة وزارة الأوقاف المستمرة للارتقاء بمستوى الأداء المهني لجميع العاملين والعاملات

ويأتي هذا التكريم في إطار خطة وزارة الأوقاف المستمرة للارتقاء بمستوى الأداء المهني لجميع العاملين والعاملات في منظومتها، وتعزيز قيم الإخلاص والانتماء والتميز في بيئة العمل، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية.

