تراجع معدل التضخم في تونس إلى 5% خلال سبتمبر

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الأحد 5 أكتوبر، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 5% في سبتمبر، من 5.2% في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ 2021.

وأدى استمرار انخفاض التضخم إلى زيادة التوقعات بأن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكالة فيتش ترفع تصنيف تونس

وكانت وكالة "فيتش ريتنجز"، رفعت في سبتمبر الماضي، تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من "CCC+" إلى "B-"، بنظرة مستقبلية مستقرة.

"فيتش ريتنجز" أوضحت أن هذه الخطوة تأتي على خلفية "التحسن المستمر في الوضع الخارجي لتونس، مع انخفاض عجز الحساب الجاري، ومرونة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ومدفوعات الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، مما يُسهم في مرونة الاحتياطيات الدولية ويدعم سيولة خارجية كافية".

تصنيف تونس لا يزال مقيدا

وعلى جانب آخر، ألمحت "فيتش" إلى أن تصنيف تونس لا يزال مقيد بعدة عوامل، أبرزها "محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي في ظل غياب الوصول إلى السوق، وارتفاع مستويات تعرض الميزانية والحسابات الخارجية لصدمات أسعار السلع الأساسية، وفي غياب إصلاح الدعم".

