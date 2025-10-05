الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع معدل التضخم في تونس إلى 5% خلال سبتمبر

التضخم في تونس
التضخم في تونس

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الأحد 5 أكتوبر، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 5% في سبتمبر، من 5.2% في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ 2021.

وأدى استمرار انخفاض التضخم إلى زيادة التوقعات بأن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكالة فيتش ترفع تصنيف تونس

وكانت وكالة "فيتش ريتنجز"، رفعت في سبتمبر الماضي، تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من "CCC+" إلى "B-"، بنظرة مستقبلية مستقرة.

"فيتش ريتنجز" أوضحت أن هذه الخطوة تأتي على خلفية "التحسن المستمر في الوضع الخارجي لتونس، مع انخفاض عجز الحساب الجاري، ومرونة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ومدفوعات الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، مما يُسهم في مرونة الاحتياطيات الدولية ويدعم سيولة خارجية كافية".

txt

"سيتي جروب" يتوقع عودة تسارع التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية في 2026-2027

txt

مدبولي: التضخم بطريقه للنزول لأقل من 10% ونستهدف السائح الذي ينفق 2000 دولار

تصنيف تونس لا يزال مقيدا

وعلى جانب آخر، ألمحت "فيتش" إلى أن تصنيف تونس لا يزال مقيد بعدة عوامل، أبرزها "محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي في ظل غياب الوصول إلى السوق، وارتفاع مستويات تعرض الميزانية والحسابات الخارجية لصدمات أسعار السلع الأساسية، وفي غياب إصلاح الدعم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تونس المعهد الوطني للإحصاء التضخم البنك المركزى سعر الفائدة استمرار انخفاض التضخم

مواد متعلقة

"سيتي جروب" يتوقع عودة تسارع التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية في 2026-2027

مدبولي: التضخم بطريقه للنزول لأقل من 10% ونستهدف السائح الذي ينفق 2000 دولار

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

عنده 600 مصيبة، نضال الأحمدية تكشف تطورات جديدة في قضية فضل شاكر

ترامب يتراجع!

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

نتنياهو يراوغ بالمفاوضات ويلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى مصر المقررة غدا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads