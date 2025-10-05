عبد المنعم سعيد: حماس لم تعد في وضعها السابق وإسرائيل تكبدت خسائر كبيرة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الاتفاقيات بين الدول لا تتطلب دائمًا وجود طرف ضامن، مشيرًا إلى أن المصالح المشتركة تمثل في كثير من الأحيان الضمان الحقيقي لاستمرار هذه الاتفاقيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة القاهرة والناس: "هناك مصلحة واضحة بين الولايات المتحدة والدول الخليجية يمكن أن تدفع باتجاه وقف الحرب في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية".

الخسائر الإسرائيلية وتراجع موقف حماس

وأشار سعيد إلى أن إسرائيل تكبدت خسائر بشرية واقتصادية كبيرة خلال الحرب، إضافة إلى انقسامات داخلية وتصاعد موجات معاداة السامية على مستوى العالم.

كما أشار إلى أن حركة حماس لم تعد في وضعها السابق منذ بداية هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، وأن الأيديولوجية داخل الحركة بدأت تمهد لفكرة تسليم السلاح، معتبرًا أن الحسابات العقلانية بدأت تطغى على المواقف السابقة، ما يفتح المجال للتفاوض على اتفاق شامل لوقف الحرب.

وأكد سعيد أن إسرائيل وافقت على المبادرة التي تنص على عدم ضم الضفة الغربية، وهو ما يشير إلى إمكانية البناء على متغيرات قائمة للتوصل إلى تسوية سياسية.

تأييد عربي ودولي وخطة ترامب للسلام

وشدد المفكر السياسي على أن هناك اندفاعًا عربيًا وإسلاميًا متزايدًا لحشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن محور صلاح الدين قد يكون أحد نقاط التفاوض في خطة ترامب بين حماس وإسرائيل.

وأوضح أن الأطراف المشاركة تسير بشكل متدرج ومنضبط وفق التسلسل الزمني لخطة ترامب للسلام، ما يعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في غزة وتحقق الاستقرار في المنطقة.

