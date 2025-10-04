ترتيب الدوري الإنجليزي، تراجع ليفربول للوصافة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارته أمام تشيلسي 2-1 في الجولة السابعة.

وسقط ليفربول في فخ الهزيمة أمام مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي

وتعد خسارة ليفربول الليلة أمام تشيلسي هي الثانية علي التوالي للريدز في البريميرليج هذا الموسم بعد الهزيمة أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية.

أهداف مباراة تشيلسي ضد ليفربول

سجل تشيلسي الهدف الأول في الدقيقة 14، بتصويبة صاروخية من موسيس كايسيدو، لاعب وسط البلوز، من خارج منطقة الجزاء، سكنت المقص الأيمن لمرمى ليفربول.



وسجل ليفربول هدف التعادل في الدقيقة 63 عبر كودي جاكبو بعد تمريرة سحرية من ألكسندر إيزاك.

وقبل النهاية وتحديدا في الدقيقة 94، نجح البديل ستيفاو ويليان في تسجيل الهدف الثاني للبلوز ليقود فريقه للفوز 2-1.



وتوقف رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر برصيد 16 نقطة، في حين رفع تشيلسي رصيده للنقطة 11 في المركز السادس.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة من البداية حتى النهاية رفقة ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:



حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركيز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبيرخ – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: كودي جاكبو – ألكسندر إيزاك – محمد صلاح

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:



حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: جوستو – أتشيمبونج – بادياشيل – كوكوريلا

الوسط: مويسيس كايسيدو – ريس جيمس – إنزو فيرنانديز

الهجوم: جارناتشو – بيدرو نيتو – جواو بيدرو

