غرق جزئي لزراعات طرح النهر بعد ارتفاع طفيف لمنسوب مياه النيل بالأقصر (فيديو وصور)

طرح النهر بالأقصر
طرح النهر بالأقصر

رصدت عدسة «بوابة فيتو» غرق جزئي للأراضي الزراعية المخالفة بالتعدي على طرح النهر بالبر الغربى أسفل محور اللواء سمير فرج شمالي المحافظة، بعد ارتفاع طفيف في منسوب مياه نهر النيل بمحافظة الأقصر.

ارتفاع ملحوظ في منسوب مياه نهر النيل 

واعلنت محافظة الأقصر في بيان رسمي لها عن أنه ترأس اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة،  اجتماع وذلك لمتابعة وعرض الموقف الحالي للمنظومة المائية بمحافظة الأقصر في ضوء توجيهات السيد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مجدي فوزي بندي رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل للوجه القبلي، والمهندس عبدالسلام محمد خليل مدير عام حماية النيل بالأقصر، الوضع الراهن لمناسيب المياه بنهر النيل، مؤكدين أن الوضع مستقر حتى تاريخه، وأن المناسيب في الحدود المعتادة سنويًا.

وأشارا إلى أنه في حالة مرور أقصى التصرفات المائية، قد تتعرض بعض الجزر وأراضي طرح النهر للغمر، وهي تقع ضمن القطاع المائي لمجرى نهر النيل ومتعدية على أملاك الدولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك التعديات من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر.

وأكد تم تشكيل لجان ميدانية من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر والوحدات المحلية، للانتقال على الطبيعة وإخطار المواطنين واضعي اليد على الأراضي المعرضة للغمر لإخلائها وأخذ الحيطة والحذر، وتم تحرير محاضر انضمامية بذلك، مع استمرار التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة أي طارئ قد يحدث.

 

 

 

 

 

 

 

