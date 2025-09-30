تفاصيل لقاء وزير التموين مع البقالين لمناقشة مشاكل المنظومة التموينية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة، إلى جانب ممثلي شُعب المواد الغذائية بالمحافظات، برئاسة محمد أنور مصلح رئيس اللجنة ورئيس غرفة الغربية، وهشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة وعضو اللجنة.

وأكد هشام الدجوي أن الوزير استجاب سريعًا لدعوة رئيس غرفة الجيزة لعقد هذا اللقاء لمناقشة مشاكل التجار وشباب مشروع "جمعيتي" المتضررين، موضحًا أن جدول أعمال الاجتماع تضمن ستة محاور أساسية، أبرزها:

تعديل بعض بنود القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2025.





بحث مشكلات شباب مشروع "جمعيتي" في تجديد العقود.





مناقشة رؤية الوزارة بشأن مشروع Carry On.





توفير السلع المكملة بالمخازن من حيث الجودة والنوعية.





تسهيل إجراءات استخراج وتجديد تراخيص التشغيل لتجار التموين ومشروع "جمعيتي" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.





الاستماع لمشاكل التجار بشأن اللائحة الجديدة والضرائب والتراخيص وهامش الربح وتكاليف النقل بعد الزيادة المرتقبة في أسعار المواد البترولية، فضلًا عن وضع آلية للجرد ومعالجة أزمات المحاضر الضريبية.





كما تقدمت غرفة الجيزة بسبعة مطالب عاجلة للوزير، تشمل:

تعديل بعض بنود القرار الوزاري 152 لسنة 2025.





حل مشكلات شباب "جمعيتي" مع تجديد العقود.





استعراض خطة الوزارة لمشروع "كاري أون".





ضمان توافر السلع المكملة بالمخازن بجودة عالية.





تسهيل إجراءات تراخيص التشغيل بالتعاون مع التنمية المحلية.





رفع هامش ربح سلع المنظومة التموينية.





زيادة مرات الاستعاضة الشهرية إلى 6 بدلًا من 4.





وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور شريف فاروق موافقته المبدئية على دراسة مطالب البدالين التموينيين وشباب "جمعيتي"، مكلفًا الأجهزة المعنية بالوزارة بإعداد تقرير تفصيلي حول إمكانية تنفيذها وعرضه عليه خلال أسبوع.

وأشار الوزير إلى أن خطة الدولة تستهدف تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع دراسة بدائل التمويل سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو التمويل الذاتي، والتوسع في إنشاء منافذ جديدة بالقرى والمناطق العمرانية.

كما يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل تحويل منافذ التموين ومشروع "جمعيتي" إلى منافذ تحت العلامة التجارية الموحدة Carry On، مع تقديم حوافز ضريبية وائتمانية وتسويقية.

وأوضح وزير التموين أن مبادرة "كاري أون" تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، من خلال توحيد الهوية البصرية للمنافذ وتقديم تجربة تسوق حضارية بأسعار عادلة وجودة عالية، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تطوير 40 ألف منفذ ونقطة بيع على مستوى الجمهورية، تشمل تحويل 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت حضاري، وتحديث 8500 منفذ "جمعيتي" إلى هايبر ماركت، بالإضافة إلى 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة سيتم تحديثها بالكامل.

ولفت الوزير إلى أن افتتاح ثلاثة فروع جديدة من سلسلة "كاري أون" يمثل بداية خطة شاملة لتطوير أكثر من 1060 منفذًا تموينيًا في مختلف المحافظات، لتقديم خدمات تموينية وتجارية تواكب تطلعات المواطنين، مع توفير سلع بأسعار تنافسية.

وأكد أن المبادرة تأتي ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة وتحديث تجارة التجزئة الحكومية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، مشددًا على التزام جميع الأطراف بعدم رفع الأسعار واستمرار الرقابة لضمان استقرار الأسواق.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور شريف فاروق، الاثنين المقبل، مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وهيئات مكاتب الشعب واللجان السلعية وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة الجديدة. ودعا الاتحاد أعضاءه الراغبين في الحضور إلى تأكيد مشاركتهم عبر رقم واتساب المخصص، مشيرًا إلى توجيه الدعوة أيضًا لشُعب المستوردين والمواد الغذائية والمخابز، على أن يبدأ الاجتماع في العاشرة صباحًا.

