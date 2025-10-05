إصابة شخصين في حريق بـ زنقة الستات بالإسكندرية

أصيب شخصان، بضيق في التنفس، وذلك إثر نشوب حريق هائل داخل محل للأقمشة داخل سوق زنقة الستات بمنطقة المنشية بالإسكندرية، وتم تلقيهم العلاج اللازم داخل سيارات الإسعاف وتحسن حالتهم الصحية.

وكان سوق الخيط بمنطقة زنقة الستات بالمنشية بوسط الإسكندرية، شهد حريق هائل نشب داخل محل للأقمشة، مما تسبب في تصاعد الأدخنة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق في محل أقمشة بمنطقة زنقة الستات بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك.

وعلي الفور انتقل حكمدار وسط الإسكندرية ومأمور وضباط قسم شرطة شرطة المنشية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الي محل البلاغ وتبين نشوب حريق في محل اقمشة مكون من طابقين.

ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المحلات والسيطرة علي النيران،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

