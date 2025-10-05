حريق بمحل للأقمشة بزنقة الستات في الإسكندرية

شهد سوق الخيط بمنطقة زنقة الستات بالمنشية بوسط الإسكندرية، حريق هائل نشب داخل محل للأقمشة، مما تسبب في تصاعد الأدخنة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في محل أقمشة بمنطقة زنقة الستات بالمنشية التابعة لحي الجمرك.

على الفور انتقل حكمدار وسط الإسكندرية ومأمور وضباط قسم شرطة شرطة المنشية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين نشوب حريق في محل أقمشة مكون من طابقين اول والآخر من الصاج.

ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المحلات والسيطرة على النيران، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

