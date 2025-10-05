الأحد 05 أكتوبر 2025
اقتصاد

هيئة الأوراق المالية العراقية: تهيئة بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والثقة والحوكمة

رئيس هيئة الأوراق
رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، فيصل الهيمص

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، فيصل الهيمص، ضرورة العمل على إصلاحات مدروسة تعزز ثقة المستثمرين، وتواكب التطورات العالمية.

أهداف رؤية العراق الاقتصادية 2030

وقال الهيمص، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر “أسبوع المستثمر العالمي” في العراق اليوم الأحد، إن انعقاد هذا المؤتمر يشكل محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع المالي والاستثماري في العراق، ورسالة واضحة على التزام الدولة بتهيئة بيئة استثمارية حديثة قائمة على الشفافية والثقة والحوكمة الرشيدة، بما يعزز مكانة سوق العراق للأوراق المالية، كمحرك أساسي لدعم النهوض الاقتصادي، وتحقيق أهداف رؤية العراق الاقتصادية 2030.

تعزيز المناخ الاستثماري

وفي حين أشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد، ذكر الهيمص أن الحكومة تولي اهتماما بالغا لتعزيز المناخ الاستثماري، وإيجاد الفرص الواعدة للشركات والمستثمرين، وهو ما تعمل عليه «الهيئة» عبر اتخاذ خطوات مدروسة من خلال إصلاح البنية التشريعية والتنظيمية، وتوسيع قاعدة الإدراج، بالإضافة إلى اعتماد آليات حديثة تعزز ثقة المستثمرين، وتواكب التطورات العالمية.

الخريطة المالية والاستثمارية العالمية

من ناحية ثانية، اعتبر أن أعمال المؤتمر ستكون منطلقًا لمرحلة جديدة من التعاون تسهم في تعزيز موقع العراق على الخريطة المالية والاستثمارية العالمية.

