لليوم الثاني، إقبال جماهيري كبير على عرض "البجعة الحمراء" بمسرح مكتبة مصر العامة (صور)

شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة الدقهلية العرض المسرحي "البجعة الحمراء" فعالياته لليوم الثاني على التوالي وسط تفاعل وإقبال جماهيري مميز، ليؤكد العمل نجاحه في جذب مختلف الأعمار، تحت إشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة.

حضور جماهيري مميز من رواد المكتبة ومحبي المسرح

العرض المسرحي نتاج ورشة غنوة وحدوتة "للموسم الثاني"، والذي نظمته المكتبة بهدف تنمية مهارات الأطفال والشباب في مجال التمثيل والغناء والاستعراض شهد العرض المسرحي، حضورًا جماهيريًّا مميزًا من رواد المكتبة ومحبي المسرح، وقد أبرز تفاعلًا واسعًا واستحسانًا كبيرًا من جميع الحضور.

العرض المسرحي تدريب المدرب الفنان محمد الفقي، مؤسس مسرح الطفل.

ويقام العرض تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية السفير رضا الطايفي مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة.

اكتشاف المواهب الشابة والاهتمام بها

وأكدت مديرة المكتبة، أن تلك العروض المسرحية تعكس حرص مكتبة مصر على اكتشاف المواهب الشابة والاهتمام بها من خلال الورش الفنية المختلفة، وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم إنتاجهم الفني للجمهور في أجواء مليئة بالحماس.

العرض سيستمر اليوم السبت ضمن الفعاليات الثقافية والفنية

يذكر أن العرض سيستمر اليوم السبت ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها المكتبة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وذلك في إطار دعم المكتبة للأنشطة المتنوعة لتأكيد دور المكتبة كمركز إشعاع ثقافي وفني.

