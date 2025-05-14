بعد شائعة وفاته، مفاجآت جورج وسوف لجمهوره خلال الفترة المقبلة

أثارت شائعة وفاة سلطان الطرب جورج وسوف حالة من القلق والبلبلة بين جمهوره ومحبيه خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع العديد للتساؤل عن حقيقة الأمر.

وفي تصريحات نُقلت عن مدير أعمال جورج وسوف، أكد أن "سلطان الطرب بخير وبصحة جيدة، وكل ما تم تداوله حول وفاته لا أساس له من الصحة، ويهدف فقط لإثارة الجدل والبلبلة" كما دعا الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المضللة، والاعتماد على المصادر الرسمية لمتابعة أخبار النجم الكبير.

ورغم هذه الشائعة، يواصل جورج وسوف استعداداته لإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، أبرزها حفل مرتقب في ألمانيا بمشاركة الفنان محمد المجذوب.

ومن المقرر أن يُقدّم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور على مدار سنوات، مثل: كده كفاية، إنت غيرهم، أنا آسف، وسلف ودين، إلى جانب باقة من الأغاني الأخرى المحببة لدى جمهوره.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، التي تتراوح بين 89 يورو و184 يورو، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير على الحفل.

على صعيد آخر، يستعد جورج وسوف لطرح أغنيتين جديدتين، يتعاون فيهما مع الملحن محمد يحيى، ومن المقرر إطلاقهما قريبًا، ضمن سلسلة المفاجآت الفنية التي يجهزها لجمهوره في المرحلة المقبلة.

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